«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителем

Жители рабочего поселка Городище в Волгоградской области с 2011 года ждут, когда власти обратят на них наконец внимание. Уже двенадцать весен люди, проживающие на улице, названной в честь вождя революции, поминают недобрым словом местных депутатов и чиновников, которые сменяя друг друга на постах, обещают их избавить от огромной лужи.

Впервые ИА «Высота 102» сообщало о проблеме улицы Ленина в Городище в далеком 2016 году. Как рассказывали тогда жители, обращаться с просьбами они начали к чиновникам в 2011 году. При этом, отмечали городищенцы, они не просили ровных дорог, а всего лишь – засыпать бездонную лужу щебнем.

– Власти меняются в районе, как перчатки, депутаты раздают обещания от выборов к выборам, а вопрос так и не решается, – сетовали жильцы домов № 44-46-47-49 журналистам. – Неужели нельзя решить за пять с лишним лет такой простой вопрос: участок дороги уж если не заасфальтировать, то хотя бы засыпать асфальтовой крошкой или щебнем.

Как неожиданно выяснилось 9 марта 2023 года, совладать с лужей, прописавшейся под окнами жителей Городища больше десяти лет назад, местные чиновники так и не смогли за семь лет, минувшие с момента публикации. Горько и обреченно читатели ИА «Высота 102» заявляют: «У нас все по-прежнему. Пять лет просили, семь лет ждем».

Впрочем, не решая проблемы, чиновники одновременно не дают умереть последней надежде жителей Городища.

– Буквально сегодня в социальных сетях от администрации района нам написали, что наконец состоялся выезд к нашей знатной и возрастной луже, – говорят читатели «Высоты 102». – Больше того, пообещали даже принять меры по устранению дорожных ям.

Редакция «Высоты 102» будет следить за судьбой лужи, пережившей в Городищенском районе не одно поколение местных властей.