В Международный женский день немало мужчин получают поздравления, комплименты и подарки. Все дело в том, что 8 марта они отмечают свой день рождения. Корреспонденты ИА «Высота102» пообщались с именинниками и их мамами, узнав о популярных стереотипах, избитых шутках и курьезных случаях.

«Главный мой подарочек – это ты»

С самого детства мама и бабушка Александра Меркулова называли его своим главным подарком на 8 марта.

– На мой взгляд, родиться 8 марта – это успех! Во-первых, каждый день рождения – выходной, и отмечать его можно сразу же, не откладывая, – рассказывает Александр. – А еще мне с детства нравится, что мама и бабушка называют меня главным подарком на праздник. В семье всегда делали акцент именно на дне рождения, что придавало мне внутренней уверенности. Мне повезло и с друзьями, которые, конечно, шутят по поводу даты, но все же воспринимают ситуацию в позитивном ключе.





Рассказывая о традиционных семейных посиделках, волгоградец разрушает стереотип об именинниках, забытых в праздничной суете.

– Отмечать день рождения в одиночестве мне не приходится. Но один случай врезался мне в память. Когда мне было лет 8, двоюродная сестра то ли не смогла прийти на большой семейный праздник, то ли рано с него ушла. Я очень расстроился, ведь она решила отметить 8 марта не с нами, а со своими друзьями, – делится Александр Меркулов. – До сих пор помню, как сидел на балконе и плакал из-за этой несправедливости, а мама меня успокаивала. Когда же принесли торт, я быстро забыл обо всех печалях.

«Есть в этом определённая ирония»

Александр Воробьев также никогда не мечтал изменить свою дату рождения. К переплетению двух событий молодой мужчина относится с иронией.

– Я никогда не зацикливался на том, что родился в женский день. Но шутки из разряда: «Купи тюльпаны не только дамам, но и себе» слышать приходилось не раз. Над мужчинами, отмечающими день рождения 8 марта, иронизировали и в КВН – эту сцену видел ещё в детстве, – говорит Александр.





И все же при знакомстве с будущей супругой волгоградец не спешил раскрывать всех карт. О празднике в формате «два в одном» его избранница узнала лишь спустя несколько месяцев.

– С будущей супругой мы познакомились в институте. Сначала я не хотел говорить ей про день рождения и назвал совсем другую дату. Только через пару месяцев озвучил настоящую, – говорит Александр. – Сейчас же мы в первую очередь отмечаем 8 марта, а день рождения воспринимаем как дополнение к празднику. Если бы у меня была возможность выбрать дату рождения, я бы ничего не изменил. Есть в этом определенная ирония.

«Вместо кафе поехала в роддом»

Двойной праздник в Международный женский день отмечает и семья Сабины Ермолаевой. Семь лет назад девушка планировала встретить 8 марта в кафе, однако сын круто изменил ее планы.

– Сначала предварительной датой родов называли 8 марта. На следующем УЗИ врачи сказали, что я могу родить 29 февраля, – вспоминает Сабина. – Я испугалась, что мой сын будет праздновать свой день рождения раз в четыре года. К родам в праздничный день я тоже не готовилась – восьмого марта мы с мужем планировали сходить в кафе. Но в час ночи нам пришлось вызывать скорую помощь и ехать в роддом.





После полудня молодая мама держала на руках своего малыша. В этот же день в роддоме Краснооктябрьского района родились ещё несколько младенцев.

– Чуть позже медики сказали, что 8 марта в роддоме №5 на свет появились четыре девочки и мой сын, – улыбается Сабина. – Врач, которая осматривала меня перед выпиской, шутила – не повезет, мол, его будущей жене. Придется к женскому дню сюрпризы готовить. К слову, так говорят почти все, кто узнает дату рождения сына. А для нас он сам стал главным подарком. С его появлением 8 Марта превратилось в совсем другой праздник.

Автор: Виктория Чумакова