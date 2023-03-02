Цены на картофель и огурцы упали в Волгоградской области

На прошлой неделе в регионе продолжилось падение цен на картофель и свежие огурцы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, огурцы подешевели на 5,82% и стоят теперь в среднем 208 рублей за килограмм.

Цены на картофель также снизились почти на 5% - до 33,15 рублей за килограмм.

Подешевела и вермишель – снижение стоимости составило 2,95% (56, 31 рубля). Продолжила падать в цене гречка – на 0,5% (72,46 рублей за кг), а вот стоимость яиц выросла на 1,66% - до 72,95 рублей за десяток.

Подорожал также сахар – на 0,43%. Теперь стоимость килограмма этого продукта составляет в среднем 61,37 рубля.