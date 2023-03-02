Волгоградцу грозит срок за смерть сожительницы при пожаре





В Волгоградской области следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Фролово. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, оставленный мужчиной окурок привел пожару в частном доме, в результате чего погибла его 27-летняя сожительница.

Трагедия, уточняют с СУ СКР, разыгралась на улице Заводской во Фролово 23 января текущего года.

– В нарушение требований пожарной безопасности подозреваемый курил в этот день в коридоре. Оставленный им не затушенный окурок сигареты стал причиной возгорания, в результате чего женщина женщина скончалась от отравления угарным газом. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.