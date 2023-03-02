Расследования

Волгоградцу грозит срок за смерть сожительницы при пожаре

Расследования 02.03.2023 11:21
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02.03.2023 11:21


В Волгоградской области следователями СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Фролово. По информации официального представителя следственного управления Дарьи Буяновой, оставленный мужчиной окурок привел пожару в частном доме, в результате чего погибла его 27-летняя сожительница. 

Трагедия, уточняют с СУ СКР, разыгралась на улице Заводской во Фролово 23 января текущего года. 

– В нарушение требований пожарной безопасности подозреваемый курил в этот день в коридоре. Оставленный им не затушенный окурок сигареты стал причиной возгорания, в результате чего женщина женщина скончалась от отравления угарным газом. В настоящее время следователями СКР проводится комплекс следственных действий, назначен ряд судебных экспертиз, – сообщила официальный представитель регионального следственного управления. 

Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч.1 ст.109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

 

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