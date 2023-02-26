В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса Зорина

В хуторе Манойлин Клетского района Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России гвардии старшего лейтенанта ВДВ Дениса Зорина, год назад погибшего в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на непогоду, собравшиеся близкие и коллеги военнослужащего, возложили цветы к месту захоронения.

— Воспоминаниями о подвиге Дениса Зорина, ценой жизни спасшего своих бойцов, прикрыв их отход, сегодня поделился его сослуживец гвардии сержант Илья Забаев, — рассказали информагентству в администрации Клетского района.





Имя Дениса Зорина навсегда вошло в историю Волгоградской области — оно высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой славы. Также имя погибшего в боях за Донбасс офицера присвоено отделению Юнармии Клетского района.

Напомним, что будущий герой России родился в городе Суровикино, откуда вскоре семья перебралась в хутор Манойлин Клетского района. Нашего земляка воспитывали мама и отчим. Денис Зорин окончил Манойлинскую среднюю школу и поступил в ВГСХА на военную кафедру. В 2015-м подписал контракт. Участвовал в военной операции ВС РФ в Сирии. 26 февраля 2022 года офицер ВДВ погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО.

Фото и коллаж: личный архив Дениса Зорина / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / администрация Клетского района

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