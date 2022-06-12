В центре Волгограда на фасаде дома появился потрет Героя России

В Центральном районе Волгограда на фасаде пятиэтажного дома № 64 по улице Коммунистической появился портрет Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 12 июня, автор мурала — Алексей Бережной — не афишировал сроки окончания работы.





Денис Зорин — уроженец хутора Манойлин Клетского района Волгоградской области. После окончания школы поступил в сельскохакадемию, проходил подготовку на военной кафедре. В 2015-м Зорин заключил первый контракт. Участвовал в военной операции России в Сирии.

Звание Героя России Денису Зорину посмертно присвоено указом президента России Владимира Путина за подвиг в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР.

Ранее волгоградский художник Алексей Бережной ко Дню Победы создал изображение российского солдата на фасаде жилого дома по улице Хиросимы, 1. Начинал талантливый художник, окончивший в свое время отделение изобразительного искусства ВГСПУ, с портрета Юрия Гагарина в одноименном парке Краснооктябрьского района.

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