







Отделению Юнармии Клетского района Волгоградской области присвоили имя погибшего на Украине Дениса Зорина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.





Напомним , Денис Зорин родился в Суровикино Волгоградской области. Семья вскоре переехала в хутор Манойлин Клетского района, где Денис вырос. Его воспитывали мама и отчим. После окончания Манойлинской средней школы Денис Зорин поступил в ВГСХА на военную кафедру.





В 2015 году он пошел служить по контракту. Участвовал в военной операции Вооруженных Сил РФ в Сирии и специальной военной операции на Донбассе. 26 февраля 2022 года гвардии старший лейтенант 247-го десантно-штурмового полка Денис Зорин погиб в ходе выполнения боевого задания.







Его похоронили с воинскими почестями на сельском кладбище в хуторе Манойлин 9 марта. Посмертно Указом Президента РФ ему было присвоено звание Героя России.