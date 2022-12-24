Фото администрации Волгоградской области
Общество 24.12.2022 20:03
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24.12.2022 20:03
Фото администрации Волгоградской области
Отделению Юнармии Клетского района Волгоградской области присвоили имя погибшего на Украине Дениса Зорина. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
Напомним, Денис Зорин родился в Суровикино Волгоградской области. Семья вскоре переехала в хутор Манойлин Клетского района, где Денис вырос. Его воспитывали мама и отчим. После окончания Манойлинской средней школы Денис Зорин поступил в ВГСХА на военную кафедру.
В 2015 году он пошел служить по контракту. Участвовал в военной операции Вооруженных Сил РФ в Сирии и специальной военной операции на Донбассе. 26 февраля 2022 года гвардии старший лейтенант 247-го десантно-штурмового полка Денис Зорин погиб в ходе выполнения боевого задания.
Его похоронили с воинскими почестями на сельском кладбище в хуторе Манойлин 9 марта. Посмертно Указом Президента РФ ему было присвоено звание Героя России.
Фото администрации Волгоградской области
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