В Волгограде предупредили о сбоях в телевещании





Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Волгограде до 16 марта этого года.

Как сообщили в Волгоградском филиале российской теле- и радиовещательной сети, причина – солнечная интерференция, которая искажает сигнал со спутника. Это сезонное явление наблюдается ежегодно. Как правило, помехи непродолжительны по времени и длятся до 30 минут.

Проблемы с трансляцией ожидаются в период с 11:57 до 13:06. Затронут они, как сообщается, пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2.



