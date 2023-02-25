В Волгограде предупредили о сбоях в телевещании

Общество 25.02.2023 21:19
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25.02.2023 21:19
Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Волгограде до 16 марта этого года.
Как сообщили в Волгоградском филиале российской теле- и радиовещательной сети, причина – солнечная интерференция, которая искажает сигнал со спутника. Это сезонное явление наблюдается ежегодно. Как правило, помехи непродолжительны по времени и длятся до 30 минут.
Проблемы с трансляцией ожидаются в период с 11:57 до 13:06. Затронут они, как сообщается, пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2.
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