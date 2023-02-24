Общество

О чем молчат мужчины: уролог назвал главные проблемы волгоградцев

Общество 24.02.2023 19:22
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24.02.2023 19:22


О чем молчат мужчины? Пожалуй, вопросы о здоровье занимают первую строчку в рейтинге самых нежеланных. Еще неохотнее «сильный пол» говорит об интимных проблемах. Тем не менее поводы для обращения к врачу порой находятся даже у молодых волгоградцев. Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с урологом Николаем Гончаровым и узнали, с какими трудностями сталкиваются его пациенты. 

В последние годы едва ли не риторический вопрос «Идти к врачу или потерпеть еще немного?» теряет популярность среди волгоградцев. Кто-то записывается к урологу самостоятельно, а кто-то соглашается на прием под натиском железных женских аргументов. 

— Сейчас мужчины стали более раскованными. Они заботятся о себе, обращают внимание на здоровье, — отмечает заведующий урологическим отделением Волгоградской областной больницы № 1 Николай Гончаров. — Но остается и категория людей, которые до последнего откладывают визит к врачу. Что касается поводов для обращений, то тут все зависит от возраста пациента. Молодые мужчины приходят с заболеванием варикоцеле. Более взрослых волгоградцев беспокоит простатит, аденома предстательной железы, деформация полового члена, нарушение эректильной функции. Эту тему отчего-то считают запретной, над ней иронизируют и смеются, но мы всегда обращаем внимание на этот «красный флаг». Ухудшение качества половой жизни говорит о том, что через три-четыре года у мужчины могут возникнуть серьезные проблемы с сердцем. 


Нередко в кабинетах урологов звучит суровый и пугающий диагноз — рак предстательной железы. Однако Николай Гончаров уверяет: онкология не приговор. Залогом победы над болезнью становятся ее своевременное выявление и лечение.  

— К сожалению, рак предстательной железы занимает одну из лидирующих позиций по частоте выявления, — отмечает специалист. — Это связано не только с современным образом жизни, но и с распространением более современных методов диагностики. Радует, что у более 40% мужчин мы выявляем заболевание на ранней стадии. Я говорю это всем своим пациентам: рак не приговор. При своевременном обращении к врачу вы вылечитесь и будете жить здоровой полноценной жизнью. С этой болезнью не только можно, но и нужно бороться. Я часто сталкиваюсь с мифом о том, что простатит обязательно перерастет в аденому, а он в свою очередь спровоцирует развитие рака. Это заблуждение, потому что мы говорим о трех разных заболеваниях. Да, воспалительные явления могут развить аденому, но это не общая тенденция. 

Еще одной острой проблемой волгоградцев уролог называет бесплодие. Если несколько лет назад за наступление долгожданной беременности чаще всего боролись женщины, то сейчас на трудности с зачатием жалуются и мужчины. 

— Раньше считалось, что вся проблема кроется в женском бесплодии, однако сейчас показатели по мужскому и женскому бесплодию сравнялись, — уточняет волгоградский уролог. — Раньше жених и невеста на заводили интимных связей до вступления в брак, а сейчас половую жизнь начинают едва ли не в подростковом возрасте. При этом ни у мальчиков, ни у девочек еще не подготовлены половые пути, что способствует раннему переносу половых инфекций. Важно и то, что в последнее время мы стали более субтильными. Мы в своем детстве проводили время на улице, а современные подростки чаще сидят за компьютерами. Малоактивный образ жизни влияет и на мужчин постарше — офисных работников, водителей. Не зря ведь у японцев существует правило — в день человек должен проходить в среднем десять тысяч шагов. И летом, и зимой я рекомендую проводить время на улице. Фитнес в спортивном зале – это, конечно, хорошо. Но, на мой взгляд, лучше организовывать спартакиады или командные игры на свежем воздухе. 


Отсрочить встречу с врачом-урологом волгоградцам помогут активный образ жизни и занятия спортом. И все же Николай Гончаров советует мужчинам не дожидаться первых «звоночков» и регулярно обследовать свой организм.

— Мужчинам старше 50 лет следует раз в год обращаться к урологу и андрологу, пройти скрининговое исследование, УЗИ простаты, почек и сдать анализы, — добавляет заведующий урологическим отделением областной больницы № 1. — Мы часто слышим фразу о том, что мужчины не плачут, они огорчаются. Да, многие из нас действительно не любят жаловаться на проблемы со здоровьем. Тем не менее, сознание людей постепенно переворачивается, что не может не радовать. 

Автор: Виктория Чумакова

Фото: ИА «Высота 102» 

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