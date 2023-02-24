Попала в реанимацию. В Волгограде годовалая девочка обварилась киселем

В больницу Волгограда перед началом длинных февральских выходных госпитализирована годовалая девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенок получил ожоги 20 процентов тела.

— В больницу № 25 доставили девочку в возрасте год и два месяца, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. — Она получил ожоги 20% тела, обварившись киселем. Ребенка поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что на сегодняшний день пострадавшему ребенку продолжают оказывать медицинскую помощь.

— Ребенок продолжает лечение в больнице № 25, — прокомментировали в облздраве. — Врачи оценивают состояние как средней степени тяжести.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»