







Сегодня, 23 февраля в Волгограде военные дали салют в честь 23 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на мороз и пронизывающий ветер, на нижнюю террасу набережной пришли сотни горожан. Многие, прячась от холода, наблюдали за салютом из своих автомобилей.





Напомним, как ранее сообщали в пресс-службе Южного военного округа, для организации салюта были задействованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра.















Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества также состоялись еще в восьми городах юга России. Артиллеристы ЮВО выполнили залпы из орудий и пусковых установок помимо Волгограда в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи и Новочеркасске.















При проведении салютов было задействовано более 50 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».















Артиллерийские расчеты ЮВО произвели по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 5 тыс. боеприпасов различных типов.



