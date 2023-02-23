Общество 23.02.2023 22:12
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23.02.2023 22:12
Сегодня, 23 февраля в Волгограде военные дали салют в честь 23 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102», несмотря на мороз и пронизывающий ветер, на нижнюю террасу набережной пришли сотни горожан. Многие, прячась от холода, наблюдали за салютом из своих автомобилей.
Напомним, как ранее сообщали в пресс-службе Южного военного округа, для организации салюта были задействованы 200 пусковых установок как высотного, так и мелкого калибра.
Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества также состоялись еще в восьми городах юга России. Артиллеристы ЮВО выполнили залпы из орудий и пусковых установок помимо Волгограда в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Каспийске, Севастополе, Керчи и Новочеркасске.
При проведении салютов было задействовано более 50 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗиС-3, а также салютные пусковые установки 2А30, 2А85, 105-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга» и 125-мм фейерверочные установки ПФК «Радуга-М».
Артиллерийские расчеты ЮВО произвели по 30 залпов с интервалом в 30 секунд, израсходовав при этом около 5 тыс. боеприпасов различных типов.Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"
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