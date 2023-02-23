В Волжском с 1 марта временно закроют три трамвайных маршрута









В Волжском в связи с началом проведения ремонтных работ на путепроводе по улице Александрова с 1 марта временно приостановят движение трамваев №№ 4, 4а и 7. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, перед началом дорожных работ на проезжей части путепровода по улице Александрова подрядчикам необходимо выполнить демонтаж трамвайных путей. Затем дорожники приступят к обновлению дорожной одежды мостового комплекса, после завершения которого трамвайные пути восстановят.





С целью организации транспортного обслуживания работников предприятий химкомплекса на время ремонта путепровода МУП «Волжская автоколонна 1732» вводит дополнительные автобусные маршруты. Так, организуют движение автобуса №1 от улицы Логинова до «Сибур-Волжский", по маршруту №2а от поселка Рабочий до «Сибур-Волжский».







Кроме того, автоколонна вводит дополнительный автобусный маршрут № 21 (с трафаретом «по улице Александрова»), который будет дублировать движение трамваев №№ 4, 4а и 7 от улицы Александрова в промзону.







Новый автобус будет совершать поездки по следующей схеме: 32 мкр. – пр. Дружбы – ул. Александрова – ул. Логинова – пр. Металлургов – ул. 7-я Автодорога – «Сибур – Волжский».

Также будут добавлены дополнительные единицы на трамвайные маршруты № 1 «ул. Логинова – «Сибур-Волжский» и № 2а «п. Рабочий – «Сибур-Волжский». По этим маршрутам будут курсировать 12 дополнительных трамваев.С подробным расписанием новых маршрутов можно ознакомиться на сайте МУП "Волжская автоколонна 1732".