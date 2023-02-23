Общество

Полпред Устинов поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО

Общество 23.02.2023 08:46
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23.02.2023 08:46


Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Устинов поздравил военнослужащих, участников специальной военной операции, а также всех российских граждан с  Днем защитника Отечества. 

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с праздником – с Днем защитника Отечества! В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения российским воинам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству, всем, кто укрепляет военную мощь и обороноспособность страны, обеспечивает надежность рубежей России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности, – говорится в поздравительной речи Владимира Устинова. 

– Мы гордимся нашими легендарными Армией и Флотом. Их история неотделима от героической летописи страны, овеянной славой и радостью триумфальных побед, которые добыты многими поколениями доблестных защитников Отечества. Истинный воин великой многонациональной России – это всегда воплощение правды, справедливости и благородства. Сегодня мы воздаем честь Вооруженным силам Российской Федерации и выражаем безмерную благодарность нашим бойцам, которые самоотверженно выполняют свой воинский долг, проявляют доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции. Их сила духа и героизм – это достойное продолжение многовековых традиций ратной славы русского оружия, верности долгу и беззаветного служения Родине, – заключил полномочный представитель президента России в ЮФО. 

В заключение Владимир Устинов пожелал россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья, добра и мира, новых достижений и побед на благо Отчизны. 

Фото: tegrk.ru/archives/154872

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