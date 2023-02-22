Общество

Портрет типичного волгоградского мужчины опубликовали к 23 февраля

Общество 22.02.2023 17:33
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22.02.2023 17:33



Волгоградстат в преддверии 23 февраля представил среднестатистический портрет мужчины, проживающего в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства, типичному волгоградцу 39 лет, он обязательно женат, имеет среднее профессиональное образование и живет в городе.
Всего на начало 2022 года в Волгоградской области проживало 1 139 000 мужчин, что составляет 46,5% от общей численности населения в регионе. Преимущественно мужчины живут в городах - 76,6%. Сельских жителей из них всего 23,4%. Больше половины мужчин - 64,5% - находятся в трудоспособном возрасте.
Самые молодые мужчины в Волгоградской области проживают в  Палласовском районе, где минимальный средний возраст представителей сильного пола составляет 35,9 лет. Максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Руднянском районе – 42,6 года.
На 1000 в мужчин приходится 1151 женщина. Примечательно, что в регионе изначально рождается больше мальчиков. Примерно до 40-летнего возраста перевес среди мужчин сохраняется, а далее уже преобладают женщины.
По данным переписи населения 2020 года, большинство мужчин в возрасте 16 лет и старше – 64,5% - состоят в браке, как в зарегистрированном, так и незарегистрированном. Никогда не состояли в браке 167 тысяч мужчин или 20,5%. Официально разведенных, разошедшихся и вдовцов – 123 тысячи человек или 15,0% от указавших состояние в браке.
Среднее профессиональное образование имеют 39,7% мужчин, высшее или неполное высшее – 19,4%, послевузовское профессиональное образование – 0,8%.
Фото: архив ИА «Высота 102»

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