Портрет типичного волгоградского мужчины опубликовали к 23 февраля









Волгоградстат в преддверии 23 февраля представил среднестатистический портрет мужчины, проживающего в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию ведомства, типичному волгоградцу 39 лет, он обязательно женат, имеет среднее профессиональное образование и живет в городе.

Всего на начало 2022 года в Волгоградской области проживало 1 139 000 мужчин, что составляет 46,5% от общей численности населения в регионе. Преимущественно мужчины живут в городах - 76,6%. Сельских жителей из них всего 23,4%. Больше половины мужчин - 64,5% - находятся в трудоспособном возрасте.

Самые молодые мужчины в Волгоградской области проживают в Палласовском районе, где минимальный средний возраст представителей сильного пола составляет 35,9 лет. Максимальный средний возраст мужского населения отмечен в Руднянском районе – 42,6 года.

На 1000 в мужчин приходится 1151 женщина. Примечательно, что в регионе изначально рождается больше мальчиков. Примерно до 40-летнего возраста перевес среди мужчин сохраняется, а далее уже преобладают женщины.

По данным переписи населения 2020 года, большинство мужчин в возрасте 16 лет и старше – 64,5% - состоят в браке, как в зарегистрированном, так и незарегистрированном. Никогда не состояли в браке 167 тысяч мужчин или 20,5%. Официально разведенных, разошедшихся и вдовцов – 123 тысячи человек или 15,0% от указавших состояние в браке.

Среднее профессиональное образование имеют 39,7% мужчин, высшее или неполное высшее – 19,4%, послевузовское профессиональное образование – 0,8%.

Фото: архив ИА «Высота 102»