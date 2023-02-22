Опубликован график работы волгоградских больниц в праздники

Медицинские организации Волгоградской области в связи с длинными выходными в феврале — с 23 по 26 число — и праздничным днем 8 марта перейдут на особый режим работы. Как сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, травмпункты и станции СМП продолжат плановую работу в обычном для себя круглосуточном режиме.

— Во взрослых и детских поликлиниках Волгограда и Волжского работа кабинетов и отделений неотложной помощи организуют с 08.00 до 20.00. Неотложных пациентов в поликлиниках ЦРБ будут принимать с 08.00 до 16.00. Клинико-диагностические лаборатории по проведению ПЦР-диагностики продолжат функционировать в соответствии с графиками работы меддучреждений, — добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Уточняется, что прием будут вести, в том числе и узкие специалисты — графики для записи и всю необходимую информацию опубликуют на сайтах поликлиник. В одну смену будут организованы дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкопомощи. Дежурные врачи примут волгоградок и в женских консультациях.

— Выписку льготных рецептов и листков нетрудоспособности будут осуществлять в часы работы специалистов, — поясняют в региональном комитете здравоохранения. — Часы работы медорганизаций представлены на официальных сайтах учреждений. Чтобы вызвать врача на дом или записаться к специалисту — достаточно позвонить в контактный центр «Службы 122». Сотрудники кол-центра будут работать по сменному графику каждый день с 08.00 до 20.00.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»