Мэрия подвела итоги голосования по благоустройству в Волгограде

В Волгограде мэрия подвела итоги общественных обсуждений по отбору парков, скверов и бульваров для благоустройства в 2024 году. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте администрации города горожане оставили больше 48 с половиной тысяч голосов. В итоге волгоградцы определили 8 городских пространств, которые весной этого года включат в список для голосования на всероссийской онлайн-платформе.
Итоги обсуждений выглядят следующим образом:
- Территория вблизи стадиона «Темп» по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе;
- Сквер по улице Кирова в микрорайоне 503 в Кировском районе;
- Территория, прилегающая к ЗАГСу в Советском районе;
- Прогулочный маршрут по ул. Академической до берега Волги в Ворошиловском районе;
- Городской сад и пешеходные зоны по улицам Коммунистической и Ленина (4-й этап) в Центральном районе;
- Парк героев-летчиков (2-я очередь) в Дзержинском районе;
- Территория вдоль проспекта Металлургов в границах ул. Еременко и ул. Кузнецова в Краснооктябрьском районе;
- Пространство, включающее конечную станцию СТ «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе.