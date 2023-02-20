На Украине погиб 44-летний доброволец из Волгоградской области Геннадий Кожанов

В специальной военной операции по защите Донбасса погиб 44-летний Геннадий Кожанов из Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина уволился из рядов спасателей и отправился добровольцем в зону боевых действий.

— Геннадий Кожанов похоронен на городском кладбище 17 февраля, — рассказали информагентству в администрации Краснослободска. — Ушел на фронт добровольно, проходил подготовку на базе отряда «Ахмат».

Собственный источник «Высоты» знакомый с ситуацией рассказал, что погибший ранее работал в Краснослободском поисково-спасательном отряде МЧС России, который является филиалом Южного регионального ПСО МЧС РФ с дислокацией в городе Сочи.

— В октябре 2022 года он уволился из рядов МЧС и отправился добровольцем на спецоперацию, — добавил источник.

Известно, что у погибшего остались жена и двое детей.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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