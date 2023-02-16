В Урюпинском районе Волгоградской области проводят в последний путь 31-летнего сержанта Алексея Спесивцева. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий погиб в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

— Алексея Спесивцева мобилизовали в сентябре прошлого года, — рассказали информагентству в администрации Урюпинска. — В декабре ему исполнился 31 год. Похороны с отданием воинских почестей пройдут на кладбище в хуторе Серковском 17 февраля.

Как уточнили местные власти, отпевание состоится завтра в 11.00 часов в Покровском храме. Попрощаться с мобилизованным можно будет в сквере Павших борцов в 12.00.

Известно, что Алексей Спесивцев отслужил год в ВС РФ в инженерно-саперных подразделениях. После демобилизации работал в Урюпинске магазине DNS продавцом. У погибшего остались 9-летний ребенок, супруга и мать.

Фото: Алексей Спесивцев / ok.ru

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