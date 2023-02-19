







Свежие огурцы, которые сильно подорожали с начала этого года, спокойно можно заменить другими овощами из зимней «продуктовой корзины». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач регионального центра общественного здоровья Алексей Покатилов.

- Не стоит отчаиваться и огорчаться ростом цен на экзотические фрукты и тепличные овощи. Одним из принципов рационального питания является – ежедневное потребление большого количества сезонных овощей и фруктов вашего региона проживания, - считает врач.

По его словам, сейчас самое время, чтобы обратить внимание на тыкву, капусту и различные корнеплоды, такие как картофель, морковь, свекла, лук, чеснок, репа и топинамбур. Полезны также яблоки и айва.

Только одной капусты на прилавках можно встретить несколько видов, которые отличаются как вкусом, так и способом приготовления.

- Капуста очень низкокалорийный продукт, содержащий не более 50 ккал/100 г. овоща. В ней много минералов - серы, кальция, калия, фосфора, железа. Кардиологи уважают капусту за высокое содержание калия. Он нормализует сердечный ритм и артериальное давление, - рассказывает врач. - Капуста богата витаминами А, К, группы В, а аскорбиновой кислоты в капусте больше, чем в лимонах, апельсинах и чёрной смородине (30 мг на 100 г). Она - чемпионка среди овощей по содержанию витамина U – известного своей противоязвенной активностью.

Кроме того, онкологи считают капусту одним из главных продуктов для профилактики рака из-за содержания в ней индол-3-карбинола и изотиоцианатов, которые снижают риск развития рака легких, толстой и прямой кишки, молочной железы, шейки матки и простаты.

Еще один полезный овощ – оранжевая морковь. Она содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых организму для нормального функционирования. Морковь полезно употреблять как в сыром, так и в вареном виде, она прекрасно дополнит любое блюдо. Доступна по ценам сейчас и свекла, которая также очень полезна для организма.

Обогатить рацион всегда можно летними заготовками – замороженными овощами и зеленью. Зелень также несложно вырастить на своем подоконнике в любое время года.

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