Общество 19.02.2023 09:46
0
19.02.2023 09:46
Свежие огурцы, которые сильно подорожали с начала этого года, спокойно можно заменить другими овощами из зимней «продуктовой корзины». Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач регионального центра общественного здоровья Алексей Покатилов.
- Не стоит отчаиваться и огорчаться ростом цен на экзотические фрукты и тепличные овощи. Одним из принципов рационального питания является – ежедневное потребление большого количества сезонных овощей и фруктов вашего региона проживания, - считает врач.
По его словам, сейчас самое время, чтобы обратить внимание на тыкву, капусту и различные корнеплоды, такие как картофель, морковь, свекла, лук, чеснок, репа и топинамбур. Полезны также яблоки и айва.
Только одной капусты на прилавках можно встретить несколько видов, которые отличаются как вкусом, так и способом приготовления.
- Капуста очень низкокалорийный продукт, содержащий не более 50 ккал/100 г. овоща. В ней много минералов - серы, кальция, калия, фосфора, железа. Кардиологи уважают капусту за высокое содержание калия. Он нормализует сердечный ритм и артериальное давление, - рассказывает врач. - Капуста богата витаминами А, К, группы В, а аскорбиновой кислоты в капусте больше, чем в лимонах, апельсинах и чёрной смородине (30 мг на 100 г). Она - чемпионка среди овощей по содержанию витамина U – известного своей противоязвенной активностью.
Кроме того, онкологи считают капусту одним из главных продуктов для профилактики рака из-за содержания в ней индол-3-карбинола и изотиоцианатов, которые снижают риск развития рака легких, толстой и прямой кишки, молочной железы, шейки матки и простаты.
Еще один полезный овощ – оранжевая морковь. Она содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых организму для нормального функционирования. Морковь полезно употреблять как в сыром, так и в вареном виде, она прекрасно дополнит любое блюдо. Доступна по ценам сейчас и свекла, которая также очень полезна для организма.
Обогатить рацион всегда можно летними заготовками – замороженными овощами и зеленью. Зелень также несложно вырастить на своем подоконнике в любое время года.
Читайте по теме:
На волгоградские дороги за ночь высыпали 2000 тонн реагентов19.02.2023 09:18
Общество 19.02.2023 09:18
«Что за бахи?»: жители Котово обсуждают серию ночных хлопков19.02.2023 09:04
Общество 19.02.2023 09:04
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч пакетов за 600 тысяч рублей19.02.2023 08:25
Общество 19.02.2023 08:25
В Волгоградской области наладят выпуск саперных лопат для нужд СВО18.02.2023 20:59
Общество 18.02.2023 20:59
МЧС: Волгоградскую область в ближайшие сутки накроет ледяной шторм18.02.2023 19:32
Общество 18.02.2023 19:32
Телеведущий Соловьев посетил спецотряд «Сталинград» в зоне СВО18.02.2023 18:25
Общество 18.02.2023 18:25
Нуждается в помощи врачей: в Волгоградской области бесследно исчезла пенсионерка в халате18.02.2023 17:25
Общество 18.02.2023 17:25
Концессии оперативно заменили оборудование на канализации в Волгограде18.02.2023 17:01
Общество 18.02.2023 17:01
Сбили цену. В Волгограде в 2024 году возведут новую дорогу на Семи ветрах18.02.2023 16:10
Общество 18.02.2023 16:10
Пристегните ремни. К лету на волгоградских дорогах установят 250 следящих систем18.02.2023 15:19
Общество 18.02.2023 15:19
Путин подписал закон о поддержке вдов участников СВО18.02.2023 14:05
Общество 18.02.2023 14:05
В Волгограде нашли подрядчика для строительства новой улицы за 379 млн рублей18.02.2023 13:30
Общество 18.02.2023 13:30
«Снег, метель, грязь, а он — один»: участковый рассказал о тонкостях работы в волгоградской глубинке18.02.2023 11:23
Общество 18.02.2023 11:23
В Волгоградской области назвали лидеров пищевой промышленности18.02.2023 10:25
Общество 18.02.2023 10:25
Погибшим на Украине сержантам открыли мемориальные доски в Волгоградской области18.02.2023 09:47
Общество 18.02.2023 09:47