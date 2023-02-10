УФАС нашло объяснение баснословным ценам на огурцы в Волгоградской области





В Волгоградском УФАС оценили ситуацию с ростом цен на свежие огурцы. Как рассказал ИА «Высота 102» руководитель регионального управления антимонопольного органа Роман Лучников, в действиях производителей свежих овощей ведомство не усмотрело признаков сговора.

– Рост стоимости этих овощей обусловлен, скорее, сезонным фактором и дефицитом свежих огурцов, который может быть обусловлен ситуацией в странах, традиционно поставляющих их в Россию, в частности, в Турции, – пояснил руководитель УФАС. – Высокие цены, как правило, фиксируются в торговых сетях премиум-класса. Однако есть другие торговые сети, кроме того, точки по продаже овощей от местных производителей. Кроме того, напомню, что свежие огурцы не входят в перечень социально значимых продуктов первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

По словам Романа Лучникова, на совещании оперативного штаба, где рассматривался вопрос ценообразования на свежие огурцы, которое прошло накануне, были заслушаны и овощеводы.

– По их информации, производители стараются держать цены на приемлемом уровне, – пояснил глава регионального управления ведомства. – Но они ограничены производимыми объемами, по утверждению овощеводов, вся продукция уходит с колес.

При этом производители заверили, что ситуация с ценами может исправиться уже недели через две.

Напомним, по данным Волгоградстата, средняя стоимость свежих огурцы в регионе составляет около 270 рублей за килограмм. За неделю цены на эти овощи выросли почти на 30%. 9 февраля ситуация с подорожанием огурцов обсуждалась на заседании оперативного регионального штаба. При этом сегодня, 10 февраля в магазинах Волгограда горожане обнаружили огурцы по 350 рублей за килограмм.