Губернатор анонсировал строительство крытого аквапарка в Волгограде





В Волгоградской области возведут новый современный аквапарк, который сможет принимать посетителей не только летом, но и зимой. Строительство объекта для круглогодичного отдыха, сообщает ИА «Высота 102», анонсировал накануне губернатор Андрей Бочаров в ходе встречи с волгоградской молодежью на «Волгоград Арене».

При этом глава Волгоградской области подчеркнул, что решение принято не спонтанно.

– На протяжении долгого времени мы думали о строительстве современного крытого аквапарка, чтобы жители имели возможность круглогодично в рамках семейного отдыха приходить сюда, – сказал он и предложил студентам и представителям молодежных общественных объединений поучаствовать в подготовке проекта. – Необходимо рассмотреть проект и выделить место, которое будет отвечать этой задаче. С пешей и транспортной доступностью, парковочными местами. Я сторонник системного принятия решений, поэтому думаю, нужно определиться, сделать современный проект.

Глава региона также уточнил, что предложения со стороны инвесторов о реализации подобного проекта уже поступают.

Планируется, что первое уже детальное обсуждение проекта состоится в июне 2023 года на молодежном фестивале #ТриЧетыре в рамках презентации концепции десятилетней программы развития Волгограда и всей Волгоградской агломерации.