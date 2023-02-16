В Октябрьском районе Волгоградской области увековечили память погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса рядового Андрея Черничкина. Как сообщает ИА «Высота 102», в школе, где учился герой, установили мемориальную доску.

— Именно в таких обычных школах вырастают настоящие мужчины, защитники нашего Отечества, для которых понятия патриотизм и воинский долг неразрывно связаны. Их имена навсегда остаются вписаны в историю учебных заведений и родного края. Для школьников и всего подрастающего поколения Андрей будет примером — каким должен быть россиянин, — рассказали информагентству в администрации Ильмень-Суворовской средней школы.





Андрей Черничкин посмертно удостоен ордена Мужества. Жизнь бойца оборвалась в зоне СВО 16 сентября прошлого года, как сообщили местные власти.

Фото: Ильмень-Суворовская средняя школа

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