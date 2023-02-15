Общество

Поисковики установили личность еще одного бойца, погибшего при обороне Сталинграда

Общество 15.02.2023 20:36
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15.02.2023 20:36


Поисковики установили личность еще одного красноармейца, погибшего в 1942 году при обороне Сталинграда. Как рассказали в администрации Волгоградской области, останки сержанта Вадима Афанасьевича Бразина были обнаружены на территории Городищенского района. Удалось разыскать поисковикам и потомков защитника Сталинграда, проживающих в Московской области. 

В ходе поисковой экспедиции «Сталинградский прорыв - 2022» на стыке балок Котлубань, Кривая и Тонкая волгоградскими отрядами «Верность» и «Катюша», а также отрядом «Боевое братство» из Татарстана были найдены останки неизвестного красноармейца и портмоне с документами, – сообщили в обладмине 15 февраля. – Экспертиза лаборатории «Солдатский медальон» помогла выяснить его имя — Вадим Афанасьевич Бразин, 1918 года рождения, сержант, командир отделения.

Установлено, что Вадим Афанасьевич родился и жил в деревне Симаково Уваровского района Московской области. В июле 1941 года он добровольно вступил в народное ополчение при Уваровском районном военном комиссариате, а последним местом его службы стал 991-й стрелковый полк 258-й стрелковой дивизии. 


23 августа 2022 года останки бойца были перезахоронены на Россошинском военно-мемориальном кладбище.

Совместными усилиями поисковиков и специалистов профильных организаций удалось связаться с родственниками сержанта Бразина и передать им памятные вещи, которые по решению семьи будут храниться в краеведческом музее города Руза Московской области, – сообщают в администрации Волгоградской области. 

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