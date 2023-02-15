«Обрекут на голодную смерть»: волгоградцы собирают подписи против запрета кормить бродячих собак

В интернете объявлен сбор подписей под петицией с требованием остановить принятие закона о запрете кормления бездомных животных в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на ресурсе change.org под петицией подписалось без малого 1000 человек.

– Комитет ветеринарии Волгоградской области подготовил проект приказа «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области». Согласно данному документу, с 1 марта животных нельзя будет кормить в общественных местах, то есть по сути везде, где присутствует человек, – говорится в петиции.

– Также в проекте говорится, что органы местного самоуправления будут заключать муниципальные контракты с организациями по отлову собак, определять места, куда бездомных животных возвращать будет запрещено. А именно, запрещено возвращать их в общественные места, таким образом, обрекая на гибель. Собака не является хищником и она не может добывать себе еду самостоятельно, – цитата из обращения.

– Таким образом, власти решили истребить всех бездомных собак, обрекая их на голодную смерть, – считают авторы петиции. – Нарушая все Федеральные Законы о защите животных, отрицая все гуманистические и христианские принципы, так власти местного самоуправления Волгоградской области собрались решить проблему с бездомными животными.

Авторы обращения уверены, что введение запрета на кормление бездомных животных создаст прецедент и такая антигуманная практика может быть принята в других регионах и распространиться на всей территории РФ.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что проект соответствующего приказа разработан в комитете ветеринарии Волгоградской области. Из документа следует, что граждане и органы местного самоуправления, а также организации, ответственные за регулирование численности бездомных животных, должны будут соблюдать ряд правил.

В частности, гражданам запретят подкармливать бродячих животных в местах массового скопления людей, провоцировать бездомышей на проявление агрессии к человеку, укрывать животных от организаций, осуществляющих отлов. Не допускается также проявление жестокости по отношению к животным.

Документ определяет случаи, когда безнадзорные животные могут представлять опасность для человека. Это нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов; проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека; нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено.

При этом в приказе комитета ветеринарии оговаривается, что случаями немотивированной агрессии со стороны бродячих животных не являются моменты, когда собаки защищают потомство или еду.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что проблему неконтролируемой численности безнадзорных животных депутаты Волгоградской областной думы хотят вынести на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации.

В частности, депутаты ратуют за разработку механизмов регулирования численности безнадзорных животных, внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях меры административного воздействия к нарушителям законодательства в области обращения с животными и усиление ответственности граждан.