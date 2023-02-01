Волгоградцам запретят подкармливать бездомных собак в оживленных местах









Власти Волгоградской области планируют комплекс мер, направленных на предотвращение причинения бездомными животными вреда жизни и здоровью граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», подготовлен проект соответствующего приказа комитета ветеринарии Волгоградской области.





Из документа следует, что граждане и органы местного самоуправления, а также организации, ответственные за регулирование численности бездомных животных, должны будут соблюдать ряд правил. В частности, гражданам запретят подкармливать бродячих животных в местах массового скопления людей, провоцировать бездомышей на проявление агрессии к человеку, укрывать животных от организаций, осуществляющих отлов. Не допускается также проявление жестокости по отношению к животным.









При этом в приказе комитета ветеринарии оговаривается, что случаями немотивированной агрессии со стороны бродячих животных не являются моменты, когда собаки защищают потомство или еду.











Напомним, в последнее время жители Волгоградской области все чаще стали жаловаться на скопление бездомных собак. При этом в регионе фиксируются случаи нападения животных на людей, а также причинения вреда здоровью граждан.

Документ определяет случаи, когда безнадзорные животные могут представлять опасность для человека. Это - нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов; проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека; нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено.Для предотвращения случаев нападения животных на человека в комитете ветеринарии предлагают усилить контроль со стороны местных органов власти за численностью животных на территории муниципалитета, за выполнением контрактов по отлову бездомышей и их стерилизацией.