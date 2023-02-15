

Блочную трансформаторную подстанцию установят в процессе работ по приспособлению здания Центрального универмага в Волгограде в музей искусств им. И.И. Машкова. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщили в Главгосэкспертизе РФ.

- Проектными решениями, рассмотренными Главгосэкспертизой, предусматриваются реконструкция и ремонтно-реставрационные работы с приспособлением здания Центрального универмага к современному использованию. Также, согласно проекту, планируется установка блочной трансформаторной подстанции, - пояснил главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

После окончания работ в здании разместится Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова.

Главгосэкспертиза ранее выдала положительное заключение на проведение работ в историческом здании волгоградского ЦУМа. Проектную документацию подготовило ООО «Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская».

В госучреждении напомнили, что Сталинградский ЦУМ, который считался одним из лучших универмагов СССР, был открыт в июне 1938 года. Его четырехэтажное здание с мансардой, двумя большими балконами и огромными витринами стало украшением города. Три этажа были отданы под торговлю, на четвертом располагалась администрация, красный уголок и комната матери и ребенка, подвал заняли склад и мастерские. В самом начале войны в просторном подвале ЦУМа работал медпункт 272-го полка 10-й стрелковой дивизии НКВД. Во время отступления советской армии в этих помещениях прятались раненые бойцы и местные жители, затем немцы устроили тут свой госпиталь, а потом и штаб. 31 января 1943 года в подвале ЦУМа 38-я мотострелковая бригада под командованием полковника Ивана Бурмакова взяла в плен командующего окруженной в Сталинграде 6-й немецкой армии генерал-фельдмаршала Паулюса.

Во время войны универмаг сильно пострадал, но в 1949 году его восстановили, сохранив архитектуру конца 1930-х годов. Однако следующие работы сильно изменили облик здания. Так, со стороны площади к нему сделали пристройку, в 1965 году ЦУМ получил новый фасад.

Здание ЦУМа уже давно не используется. Несколько лет назад оно было возвращено в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что в историческом здании ЦУМа будет создан современный многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.

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