Общество

4,7% жителей Волгограда планируют свадьбу в 2023 году

Общество 14.02.2023 14:58
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14.02.2023 14:58


4,7% жителей Волгограда собираются сыграть свадьбу в 2023 году, выяснили в СберСтраховании жизни накануне Дня всех влюблённых. В среднем по стране этот показатель составляет 4,6%. Расходы на торжество, по мнению волгоградцев, составят 297 тыс. рублей.
Много желающих сыграть свадьбу оказалось также в Махачкале (5,5%), Пензе и Рязани (по 5,4%), Воронеже, Омске, Оренбурге и Ульяновске (по 5,2%), Ростове-на-Дону и Тольятти (по 5%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 4%. Реже свадьбы планируют жители Ижевска, Уфы и Хабаровска (по 3,9%), а также Владивостока (3,5%).
Как показало исследование, на торжество россияне в среднем собираются потратить 255 тыс. рублей. При этом 17% свадеб оцениваются в 500 тыс. рублей и более. 
В Волгограде расходы на свадьбу составят 297 тыс. рублей. Городами-лидерами по стоимости «достойной» свадьбы стали Махачкала (347 тыс. рублей), Новосибирск (319 тыс.), Ульяновск (305 тыс.) и Тюмень (302 тыс.). Минимальные расходы на торжество планируют жители Иркутска, Кемерова и Красноярска (по 208 тыс.), Владивостока и Томска (по 205 тыс.), Ижевска (200 тыс.).
По данным опроса, больше трети россиян (36,2%) считают залогом успешной свадебной церемонии ресторан, праздничные блюда и свадебный торт. 30,4% уверены, что важный элемент праздника — красивое платье невесты, а 19,4% — большое количество гостей. Также среди популярных атрибутов успешной свадьбы — «достойные» обручальные кольца, музыка, тамада, фотограф, оператор, лимузин и венчание.
Наибольшее количество россиян (58%) предпочли бы организовать свадьбу дома, не выезжая за пределы своего города. 17,6% молодожёнов выбрали бы для свадебной церемонии место на природе или за городом, для чего готовы арендовать коттедж или загородную гостиницу. 16,4% мечтают сыграть свадьбу на море, 8% — в другом городе, например в Санкт-Петербурге или Москве.
В среднем россияне готовы пригласить на торжество 47 гостей. В Волгограде на свадьбу ждут в среднем 50 гостей. Больше всего приглашённых хотели бы видеть жители Махачкалы (118 гостей), Пензы (64), Оренбурга (60), Челябинска (59) и Новосибирска (57).

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