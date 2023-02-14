На трассы Волгоградской области выехали экипажи ДПС из-за снегопада

Общество 14.02.2023 08:15
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14.02.2023 08:15
В Волгоградской области обильные осадки в виде снега отмечаются на ростовском направлении. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», госавтоинспекция предупредила водителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями на трассы региона направлены дополнительные экипажи ДПС.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала.
Напомним, за время снегопада, который идет в регионе уже несколько дней, в Волгоградской области произошло несколько ДТП, в которых погибли люди.
Снег идет и в Волгограде. На дороги города выехал отряд из 70 машин спецтехники для расчистки улиц.
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