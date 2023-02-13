Через Белое море – на Волгоград: сильные снегопады принесет в регион «ныряющий циклон»

В Волгограде и области до конца недели на погоду будет влиять «ныряющий снегопад»: в регионе ожидаются обильные снегопады. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков.

– Практически всю неделю на погоду станет оказывать влияние так называемый «ныряющий циклон» со своеобразной траекторией движения – с севера на юг, через Белое море, Нижний Новгород – на Волгоград и Калмыкию, затем на Северный Казахстан, – рассказал Синенков. – Поэтому погода будет преобладать облачная, пройдет мокрый снег. К четвергу температура воздуха понизится во всех регионах юга России и Северного Кавказа, хотя осадки везде прекратятся, за исключением горных районов.

Не исключено, что отдельных районах Волгоградской области в середине недели погодные условия осложнит гололедица.