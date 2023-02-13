Волгоградцы просят Бастрыкина возбудить еще одно дело в отношении чиновников

Жители Дзержинского района направили председателю СК РФ Александру Бастрыкину коллективное заявление о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации Волгограда и иных неизвестных лиц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения, местные жители считают, что под предлогом так называемой «реконструкции» была полностью разрушена троллейбусная линия по Шоссе Авиаторов и закрыто троллейбусное депо № 1.

— Троллейбусная линия по Шоссе Авиаторов являлась заделом для продления троллейбусной линии в Аэропорт, о чем неоднократно ранее официально заявлялось, в том числе при строительстве и открытии путепровода через железную дорогу, который проектировался и строился для продления троллейбусной линии в Аэропорт Волгограда. Для удобства жителей планировалось продление троллейбусной линии, запуск троллейбусов и упразднение автобусов, — цитирует информагентство текст обращения. — Но должностными лицами администрации Волгограда и иными неизвестными лицами под предлогом так называемой «реконструкции» была полностью разрушена троллейбусная линия по Шоссе Авиаторов. Было закрыто (фактически разграблено) троллейбусное депо № 1.

Местные жители подсчитали, что предварительно, «закрытие и разрушение троллейбусной линии и конечной станции, закрытие троллейбусного депо нанесло государству ущерб в особо крупном размере (20-30 миллионов рублей)». Точный размер материального ущерба горожане предлагают установить в ходе следствия.

Также жители Дзержинского района Волгограда, направившие прошение Бастрыкину сообщают, что ранее они неоднократно обращались в мэрию Волгограда с требованием восстановить движение троллейбусов по Шоссе Авиаторов и продлить линию в аэропорт Волгограда, но постоянно получали «отписки» с попыткой навязать автобус.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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