Общество

Волгоградцы просят передать дело об «убийстве» троллейбусов в центральный аппарат СК РФ

Общество 14.11.2022 10:22
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14.11.2022 10:22


Жители Кировского района Волгограда повторно открыто обратились к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с коллективным заявлением о необходимости передать уголовное дело и материалы в Главное Следственное Управление (ГСУ) центрального аппарата СК России, которые касаются уничтожения троллейбуса №18. Как рассказали ИА «Высота 102» кировчане, поводом для нового обращения горожане назвали ситуацию, связанную с затягиванием расследования дела. 

— Мы благодарны вам за ваше поручение возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ для расследования преступных действий администрации города и МУП «Метроэлектротранс» по разрушению троллейбусной линии в нашем Кировском районе. Однако уже месяц ваши подчиненные не могут приступить к расследованию преступлений. Это  противоречит интересам тысяч жителей Кировского района и позволяет виновным лицам незаконно избегать уголовной ответственности, — говорят волгоградцы. 

Горожане напомнили суть претензий к чиновникам администрации города и руководству МУП «Метроэлектротранс», которых жители Кировского района считают виновниками «убийства» экологически чистого вида транспорта. 

— Имеются все основания и доказательства для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, — утверждают горожане.

Также волгоградцы считают, что должностные лица МУП «Метроэлектротранс» и администрации города могли совершить служебный подлог, в связи с чем они просят провести выемку документов на предприятии.  

Напомним, борьбу за возвращение троллейбуса №18 жители Кировского района Волгограда ведут уже несколько лет. Горожан не удовлетворило решение городских властей запустить автобусный маршрут из Кировского в Советский районы вместо экологически чистого транспорта. 

Фото и видео: Электротранспорт Волгограда / youtube.com

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