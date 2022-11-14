Жители Кировского района Волгограда повторно открыто обратились к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с коллективным заявлением о необходимости передать уголовное дело и материалы в Главное Следственное Управление (ГСУ) центрального аппарата СК России, которые касаются уничтожения троллейбуса №18. Как рассказали ИА «Высота 102» кировчане, поводом для нового обращения горожане назвали ситуацию, связанную с затягиванием расследования дела.

— Мы благодарны вам за ваше поручение возбудить уголовное дело по статье 286 УК РФ для расследования преступных действий администрации города и МУП «Метроэлектротранс» по разрушению троллейбусной линии в нашем Кировском районе. Однако уже месяц ваши подчиненные не могут приступить к расследованию преступлений. Это противоречит интересам тысяч жителей Кировского района и позволяет виновным лицам незаконно избегать уголовной ответственности, — говорят волгоградцы.

Горожане напомнили суть претензий к чиновникам администрации города и руководству МУП «Метроэлектротранс», которых жители Кировского района считают виновниками «убийства» экологически чистого вида транспорта.

— Имеются все основания и доказательства для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, — утверждают горожане.

Также волгоградцы считают, что должностные лица МУП «Метроэлектротранс» и администрации города могли совершить служебный подлог, в связи с чем они просят провести выемку документов на предприятии.

Напомним, борьбу за возвращение троллейбуса №18 жители Кировского района Волгограда ведут уже несколько лет. Горожан не удовлетворило решение городских властей запустить автобусный маршрут из Кировского в Советский районы вместо экологически чистого транспорта.

Фото и видео: Электротранспорт Волгограда / youtube.com

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