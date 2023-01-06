Волгоградцы просят министра транспорта РФ вернуть троллейбус № 11

Жители поселков Аэропорт и Гумрак в Дзержинском районе Волгограда направили министру транспорта РФ Виталию Савельеву коллективное заявление. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на текст обращения, местные жители настаивают на восстановлении троллейбусного маршрута № 11 с продлением линии до поселка Аэропорт.

— Необходимо восстановить ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ по Шоссе Авиаторов по маршруту №11 с продлением троллейбусной линии в посёлок Аэропорт. Пуск троллейбусов необходим для подавляющего большинства жителей нашего поселка, которые проживают на постоянной основе в посёлке Аэропорт. Запуск регулярного движения ТРОЛЛЕЙБУСОВ (НЕ АВТОБУСОВ) по указанному маршруту позволит существенно повысить уровень жизни, сделает дорогу намного более комфортной, — цитирует ИА «Высота 102» текст обращения волгоградцев (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).





Волгоградцы, подписавшиеся под заявлением настаивают, что запуск регулярного движения именно троллейбусов, а не автобусов особенно необходим для инвалидов, пенсионеров и пожилых людей, постоянно проживающих в поселке Аэропорт.

Местные жители требуют, чтобы троллейбусная линия связывала отдаленный поселок и социально-значимые учреждения Дзержинского района Волгограда, такие как поликлиника № 28, МОУ СОШ № 33, больница СМП № 25, МНТК «Микрохирургия глаза», областной клинический госпиталь ветеранов войн, областная детская клиническая больница и областной клинический онкодиспансер.

Напомним, ранее жители Дзержинского района Волгограда записали видеообращение к председателю ГД РФ Вячеславу Володину с просьбой оказать на федеральном уровне содействие в продлении троллейбусной линии до аэропорта.

Фото: «Электротранспорт Волгоград» / vk.com / архив ИА «Высота 102»