В Калачевском районе Волгоградской области открыто движение на участке дороги в районе мостового перехода через реку Дон, где сегодня утром столкнулись два большегруза. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате аварии образовались автомобильные заторы, было введено реверсивное движение.

— Утром на данном участке водитель грузового автомобиля с полуприцепом не выдержал дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем КАМАЗ. Пострадавших нет, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Сотрудники ГАИ в кратчайшие сроки с применением тяжелой техники организовали работу по ликвидации последствий ДТП. Движение транспорта восстановлено в полном объеме.

В свою очередь в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» уточнили, что дорожное происшествие зафиксировано на 88-м километре трассы А-260 на спуске к мосту.

— В 10.30 силами подрядной организации, отвечающей за содержание дороги, при помощи тяжелой техники один из большегрузов был убран с проезжей части и движение пошло в реверсивном режиме, порядок проезда регулировали сотрудники ГИБДД, — прокомментировала «Высоте» официальный представитель управления Инна Манафова. — В 11.15 второй грузовой автомобиль также был убран с проезжей части, ее расчистили и движение пошло уже в штатном режиме по обеим полосам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области