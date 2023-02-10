«Почти как мясо»: килограмм огурцов в Волгограде продают за 350 рублей









В Волгограде свежие огурцы по стоимости почти сравнялись с мясом. Как сообщает ИА «Высота 102», в рознице цены на огурцы , выращенные в теплицах, бьют рекорды. Особенно они «кусаются» в киосках волгоградского областного сельскохозяйственного предприятия «Заря» - 350 рублей за килограмм.

– Возможно, что скоро будет по 500 рублей за килограмм, – такую шокирую новость сообщила журналисту ИА «Высота 102» продавец торговой точки. – На днях такие ценники уже висели на наших витринах.

Дешевле сейчас свежие огурцы только в сетевых магазинах. Там продукция другого волгоградского предприятия «Овощевод» реализуется от 236 рублей за килограмм.













Напомним , что накануне рост цен на огурцы, который составил 30% за неделю, обсуждался на заседании оперативного штаба под председательством заместителя губернатора Анны Писемской. Там было озвучено, что в Волгоградской области цена на огурцы, как оказалось, ниже средней по ЮФО, которая составляет 263,14 руб., и ниже средней по России – 269,22 рублей. Чиновники и производители овощей думают над тем, как решить проблему и снизить стоимость на огурцы в Волгоградской области.

В России огурцы стали лидером подорожания среди потребительских товаров и услуг в начале 2023 года. По данным Росстата, по сравнению с концом декабря 2022 года огурцы подорожали на 53,6%.







