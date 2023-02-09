Огурцы в Волгоградской области подорожали на 50 рублей за неделю

Резкий рост стоимости свежих огурцов зафиксировал Волгоградстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, за последнюю неделю эти овощи выросли в цене почти на 30% и средняя стоимость килограмма огурцов составляет на 9 февраля 218,5 рубля за кг. Еще неделю назад, по данным Волгоградстата, их можно было купить за 170 рублей.

Ранее негодование по поводу цен на свежие огурцы выражали волгоградцы, которые задавались вопросом, почему эти овощи сегодня стоят как мясо? При этом в Волгограде есть несколько крупных тепличных хозяйств, которые получают бюджетные субсидии на производство овощей, делились волгоградцы в соцсетях.

За неделю, между тем, выросли цены и на другие овощи. Так, стоимость лука увеличилась на 15,75% (33,16 рубля за кг), свеклы – на 9,12% (39,66 рубля за кг), картофеля – на 5,64% (32,12 рубля за кг). Помидоры подорожали на 10,08% (150,55 рубля за кг).