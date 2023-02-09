Волгоградские чиновники задумались, как накормить регион огурцами





Рост цен на огурцы на 30% в Волгоградской области стал темой обсуждения на заседании оперативного штаба под председательством замгубернатора Анны Писемской. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе обладмина. Собравшиеся заслушали доклады коллег из профильных комитетов и подумали на путями решения проблемы.

– Рост цен на огурцы наблюдается на всей территории РФ. При этом цена на огурцы в Волгоградской области ниже средней по ЮФО, которая составляет 263,14 руб., и ниже средней по России – 269,22 рублей, – такую информацию озвучили на расширенном совещании со ссылкой на данные облпромторга. Напомним, что по данным Волгоградстата на 6 февраля, средняя стоимость килограмма огурцов в регионе составила 218,5 рублей, что на 30% больше, чем неделей ранее.

Кроме чиновников в мероприятии приняли участие производители овощей. Совместно с ними, сообщают в обладмине, будут проработаны варианты прямых поставок огурцов покупателям в Волгограде и области без посредников.

– Вопрос формирования цены на огурцы остается на особом контроле штаба, профильных комитетов и надзорных органов – в адрес последних будет направлена вся актуальная информация, – заверили в оперштабе.