Под Волгоградом 12-летняя девочка попала в больницу после катания с горки









12-летняя девочка травмировалась после катания на тюбинге в необорудованном месте. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в поселке Пригородный Фроловского района.





В облкомздраве уточнили, что после самостоятельного обращения в ЦРБ девочку доставили в больницу №7 в Волгограде, где после обследования в приемном отделении направили на амбулаторное лечение.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало , что за несколько дней травмы на горках получили четыре ребенка. У одного из школьников врачи диагностировали перелом таза и основания черепа.