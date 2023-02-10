Происшествия

Под Волгоградом 12-летняя девочка попала в больницу после катания с горки

Происшествия 10.02.2023 08:07
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10.02.2023 08:07



12-летняя девочка травмировалась после катания на тюбинге в необорудованном месте. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне в поселке Пригородный Фроловского района.  

В облкомздраве уточнили, что после самостоятельного обращения в ЦРБ девочку доставили в больницу №7 в Волгограде, где после обследования в приемном отделении направили на амбулаторное лечение. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что за несколько дней травмы на горках получили четыре ребенка. У одного из школьников врачи диагностировали перелом таза и основания черепа. 

Причины травмирования детей - падение с «ватрушек» либо столкновение на необорудованных горках. 

Сотрудники полиции напоминают родителям, что необходимо выбирать оборудованные места для катания. Беспечное отношение к мерам безопасности при катании на коньках и лыжах, санках и тюбингах нередко приводит к серьезным травмам.

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