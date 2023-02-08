В Волгоградской области четыре ребенка получили увечья во время катания на «ватрушках». Как сообщает ИА «Высота 102», один из школьников был доставлен в больницу с переломом основания черепа и таза, у троих других детей более легкие травмы.

По информации источника информагентства в экстренных службах региона, трое детей поступили накануне в Михайловскую ЦРБ, еще один ребенок – в больницу №15 Волгограда.

Причинами травмирования стало падение с «ватрушек» либо столкновение на необорудованных горках. Данные факты подтвердили и в региональном ГУ МВД России.

Сотрудники полиции напоминают родителям, что необходимо выбирать оборудованные места для катания. Беспечное отношение к мерам безопасности при катании на коньках и лыжах, санках и тюбингах нередко приводит к серьезным травмам.

Напомним, в феврале 2020 года катание на тюбинге со склона Мамаева кургана в Волгограде закончилось гибелью 23-летнего парня. «Ватрушка» врезалась в кирпичную будку. Молодой человек скончался в больнице.