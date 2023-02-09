Общество

«Родина-мать» из Волгограда отправилась в космос на ракете-носителе «Союз»

Общество 09.02.2023 10:37
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09.02.2023 10:37



Сегодня, 9 февраля, с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с изображением на борту монумента «Родина-мать зовет!», сообщает ИА «Высота 102».
По информации Роскосмоса, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» проведен с 31-й площадки космодрома в 09:15:36,381 по московскому времени. 
- «Прогресс МС-22» летит к Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. Его стыковка к российскому служебному модулю «Звезда» намечается на 11 февраля в 11:47 мск. На МКС его ждет экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Манн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты, - сообщили в госкорпорации.
Для «Союза-2.1а» данный полет стал 57-м, для кораблей семейства «Прогресс» — 175-м в истории. На «Прогрессе МС-22» на МКС доставляются 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», корабль — Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева (входят в Роскосмос).
Напомним, что в рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ракету-носитель «Союз-2.1а», использовавшуюся для запуска корабля «Прогресс МС-22», были нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов «Наследие». 
Кроме того, на МКС полетели флаги Волгоградской области и проекта «Родина-мать зовет!», флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ «Волгоград, ты просто космос!» и открытка патриотического проекта «Космос Победы».
Фото: Роскосмос

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