«Подавили в радиусе 6 км»: под Волгоградом военные отработали невидимые удары по беспилотникам

Общество 09.02.2023 09:30
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09.02.2023 09:30
Подразделения радиоэлектронной борьбы в Волгоградской области использовали современные комплексы для радиоподавления узлов связи условного противника.
- Специалисты отработали задачи по радиоэлектронному поражению пунктов управления, узлов и средств связи, линий радиосвязи во всех диапазонах, а также нанесли радиоэлектронные удары по комплексам беспилотных летательных аппаратов, - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Кроме того, военнослужащие блокировали и перекрыли диапазоны связи условного противника в радиусе 6 км при помощи помех, передаваемых специальным беспилотником.
Современные комплексы радиоэлектронной борьбы способны выводить из строя системы подвижной спутниковой связи и радионавигационного оборудования, а также определять местоположение и подавлять радиосети и линии радиосвязи условного противника.
Фото: пресс-служба ЮВО
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