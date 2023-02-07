







Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области за январь 2023 года заблокировал 302 сайта, незаконно торгующих лекарственными препаратами дистанционным способом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сайты были заблокированы Роскомнадзором после соответствующих обращений.

Закрывался доступ к страницам, где размещались предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Еще одной причиной для блокировки являлось отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.