Закрывался доступ к страницам, где размещались предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Еще одной причиной для блокировки являлось отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.
Общество 07.02.2023 19:42
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07.02.2023 19:42
Закрывался доступ к страницам, где размещались предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Еще одной причиной для блокировки являлось отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.
Территориальный орган Росздравнадзора по Волгоградской области за январь 2023 года заблокировал 302 сайта, незаконно торгующих лекарственными препаратами дистанционным способом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, сайты были заблокированы Роскомнадзором после соответствующих обращений.
Закрывался доступ к страницам, где размещались предложения о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту. Еще одной причиной для блокировки являлось отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на дистанционную торговлю.
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