В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 49-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Короткова. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны прошли 29 января в хуторе Белогорском.

— На похороны пришли больше 100 человек из хутора. Были представили администрации района, глава поселения, — рассказали информагентству в администрации Кумылженского района. — Присутствовали и представители частной военной компании. Они сильно помогли с похоронами, взяли на себя расходы.

Журналисты информагентства связались с братом погибшего Алексеем.

— Знаю, что он погиб 3 января во время ожесточенных боев за Артемовск в ДНР. Обстоятельств гибели до нас не доводили. 26 января мне позвонил человек, назвавший себя представителем ЧВК «Вагнер», и сообщил о гибели брата, — рассказывает Алексей. — В последние годы Володя сидел в колонии № 25 во Фролово. Видимо там, он получил возможность искупить свои прошлые грехи. Все в жизни могут оступиться, не надо судить моего брата. Мол, такой-сякой. Вы о нем ничего не знаете. Он был самым добрым человеком, всегда и во всем мне помогал. Вот я вам скажу, что у нас в один год умерли родители. На брата это очень сильно повлияло. Он много работал, уезжал на вахты в другие регионы. У него была семья, есть два ребенка. Кто бы что про него ни говорил, Володя был очень справедливым человеком, не любил ни к кому подлизываться, был гордый. Так вам скажу, если бы даже он не находился в тюрьме, то все равно пошел бы добровольцем.

По словам Алексея Короткова, его брат будет представлен посмертно к государственной награде.

— Если человек попал в заключение, не значит, что на нем нужно ставить крест. Володя был очень умным, начитанным. Окончил гидромелиоративный колледж в Волгограде. В свое время проходил срочную службу в войсках связи в Ленинградской области. Уволился в звании старшего сержанта, — делится родственник погибшего добровольца.

По информации из открытых источников, полный тезка Владимира Короткова неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Согласно данным картотеки Кумылженского районного суда Волгоградской области, первый приговор был вынесен в марте 2014 года за незаконный оборот наркотиков. В мае 2015-го был вынесен еще один приговор за незаконное проникновение в жилище и кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Последний приговор вступил в силу 28 января 2022 года за незаконный оборот наркотиков. Где конкретно и кто именно мог предложить заключенному вступить в ряды ЧВК неизвестно.

Фото и коллаж: личный архив Владимира Короткова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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