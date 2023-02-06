Под Волгоградом простились с погибшим на СВО 21-летним Денисом Пиюковым









В селе Гусевка Ольховского района Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Дениса Пиюкова. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гусевском сельском поселении, Денису был всего 21 год.





Он отслужил срочную службу и воевал на СВО в звании ефрейтора. Погиб в результате минометного обстрела в районе Макеевки.





Похороны молодого героя прошли с воинскими почестями в его родном селе.





Фото Жесть Камышина VK