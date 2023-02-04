Под Волгоградом похоронили священника из «Боевого братства»

Фото Дубовское благочиние VK
Общество 04.02.2023 20:16
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04.02.2023 20:16
Фото Дубовское благочиние VK
Сегодня, 4 февраля в Дубовском районе Волгоградской области простились с настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы, председателем районной общественной организации «Боевое братство» иереем отцом Александром Скляровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дубовском благочинии, он был настоятелем и одноименного прихода в селе Песковатка.
Александру Склярову было 57 лет. Он мечтал связать свою жизнь с армией, но судьба распорядилась иначе и он стал архитектором. Но во время срочной службы ему довелось выполнять боевые задачи в Африке.
Знания архитектора Александр Скляров использовал при строительстве храма в селе Горный Балыклей и после окончания духовного училища стал священником.
По воспоминаниям прихожан, отец Александр был добрым и светлым человеком и мог ответить подчас на самые сложные их вопросы.
Вместе со своей супругой, матушкой Ольгой священник собирал помощь для мобилизованных в зону СВО жителей.
Сегодня Александра Склярова похоронили на территории Троицкого храма.
Фото Дубовское благочиние VK
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