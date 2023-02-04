Под Волгоградом похоронили священника из «Боевого братства»









Сегодня, 4 февраля в Дубовском районе Волгоградской области простились с настоятелем храма Святой Живоначальной Троицы, председателем районной общественной организации «Боевое братство» иереем отцом Александром Скляровым. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дубовском благочинии, он был настоятелем и одноименного прихода в селе Песковатка.





Александру Склярову было 57 лет. Он мечтал связать свою жизнь с армией, но судьба распорядилась иначе и он стал архитектором. Но во время срочной службы ему довелось выполнять боевые задачи в Африке.





Знания архитектора Александр Скляров использовал при строительстве храма в селе Горный Балыклей и после окончания духовного училища стал священником.





По воспоминаниям прихожан, отец Александр был добрым и светлым человеком и мог ответить подчас на самые сложные их вопросы.





Вместе со своей супругой, матушкой Ольгой священник собирал помощь для мобилизованных в зону СВО жителей.





Сегодня Александра Склярова похоронили на территории Троицкого храма.