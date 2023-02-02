Под Волгоградом в природном парке без разрешения выкорчевали деревья

Общество 02.02.2023 09:51
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02.02.2023 09:51
Центральный районный суд Волгограда обязал местного жителя возместить ущерб природе за выкорчеванные без разрешения деревья на территории природного парка.
Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, иск о возмещении вреда в суд подавало надзорное ведомство.
Проверкой было установлено, что собственник земельного участка, расположенного в границах территории «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», провел выкорчевывание деревьев и земляные работы в отсутствие разрешительной документации. Причиненный им ущерб окружающей среде составил порядка 270 тысяч рублей.
Требования природоохранного прокурора судом удовлетворены.
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