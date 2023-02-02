«Начинайте переселение»: Минобороны РФ обнародовало уникальные документы о Сталинградской битве

В честь 80-летней годовщины со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом Минобороны России запускает мультимедийный раздел «Сталинград: великая победа Великой войны». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в историческом разделе представлены документы военных лет из фондов Центрального архива Минобороны России, которые посвящены ключевым этапам Сталинградской битвы., а также распоряжения Ставки Верховного Главнокомандования, Наркома обороны Иосифа Сталина, боевые донесения с фронта, описания подвигов воинов-сталинградцев и немецкие оперативные карты.

Опубликованные в разделе документы направлены на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории, подчеркнули в Минобороны РФ.



Так, в мультимедийном разделе представлена, в частности, телеграмма Сталина Жукова, направленная 15 ноября 1942 года, в которой под фразой «переселение Федорова и Иванова» было зашифровано слово «наступление» - та самая легендарная операция «Уран», реализация которой позволила приступить к окружению немецко-фашистских войск.

Среди экспонатов – приказ Ставки Верховного Главнокомандования о ликвидации Юго-Западного фронта и образовании Сталинградского, политдонесения о подвиге солдата Осадчего, о пленении немецкого фельдмаршала Паулюса, дневники немецких офицеров и т.д.



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