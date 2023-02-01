Автобусы «Волжский-Волгоград» пустят до площади Ленина 1 и 2 февраля

Общество 01.02.2023 07:47
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01.02.2023 07:47
Автобусы, следующие из Волжского в Волгоград, временно изменят схему движения сегодня, 1 февраля и завтра, 2 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на МУП «Волжская автоколонна 1732», это связано с перекрытием центральных улиц Волгограда из-за проведения мероприятий, посвященных празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве.
Для автобусов № 123, следующих по маршруту «Волжский (30 мкр) – Волгоград (ЖДВ)», и автобусов маршрута № 146 «Волжский (пл. Труда) – Волгоград (Центральный автовокзал)» в областном центре конечной остановкой станет «Площадь Ленина».
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об изменении конечных остановок для волгоградских автобусов, следующих до ж/д вокзала.
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