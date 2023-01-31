В Волгограде по случаю 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля состоятся грандиозные массовые мероприятия. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение двух дней жители города-героя и его гости смогут увидеть инсталляции в рамках проекта «Мост Памяти» на Аллее Героев, Мамаевом кургане и железнодорожном вокзале. Корреспондент информагентства прошелся по центру города, чтобы своими глазами увидеть подготовку к генеральным репетициям необычных программ.
Подробности — в видео- и фоторепортаже ИА «Высота 102».
Как сообщил журналист «Высоты», все желающие смогут наблюдать за финальными прогонами сегодня вечером.
На ж/д вокзале инсталляцию запустят в 21.00.
Через час настанет очередь Центральной набережной.
В 23.00 начнется репетиция у музея-заповедника «Сталинградская битва».
Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
Парад, салют и концерт Башмета: программа празднования Сталинградской Победы в Волгограде