В Волгограде по случаю 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля состоятся грандиозные массовые мероприятия. Как сообщает ИА «Высота 102», в течение двух дней жители города-героя и его гости смогут увидеть инсталляции в рамках проекта «Мост Памяти» на Аллее Героев, Мамаевом кургане и железнодорожном вокзале. Корреспондент информагентства прошелся по центру города, чтобы своими глазами увидеть подготовку к генеральным репетициям необычных программ.

Подробности — в видео- и фоторепортаже ИА «Высота 102».





Как сообщил журналист «Высоты», все желающие смогут наблюдать за финальными прогонами сегодня вечером.





На ж/д вокзале инсталляцию запустят в 21.00.





Через час настанет очередь Центральной набережной.





В 23.00 начнется репетиция у музея-заповедника «Сталинградская битва».





































Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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