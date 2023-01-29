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«По позиции ударил танк»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО 22-летнего Ивана Журавлева

Общество 29.01.2023 11:11
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29.01.2023 11:11

В Волгоградской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса 22-летнего Ивана Журавлева. Как сообщает ИА «Высота 102», рядового похоронили в селе Нижние Коробки Котовского района. 

— Наш земляк — Иван Журавлев — отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны, исполняя свой воинский долг в ходе специальной операции российских войск по защите республик ЛНР, ДНР и денацификации территории Украины, — цитирует информагентство официальное заявление газеты «Маяк» в социальных сетях. — Иван погиб при исполнении воинского долга под Донецком. 

Уточняется, что погибший был выпускником Котовской средней школы № 6. Ему было всего 22 года.

— Иван окончил девять классов нашей школы в 2017 году. В отличники не рвался, но был очень воспитанным, доброжелательным и справедливым, никогда никого не обижал, писал стихи. Потом поступил в Дубовский зооветеринарный колледж, из которого он впоследствии ушел. Сказал, что не его, — рассказала журналисту ИА «Высота 102» директор школы Ольга Гаджирамазанова. — Отслужил срочную службу. В армию пошел осознанно. Очень серьезно к этому относился. После демобилизации работал в Котово и Волгограде в сфере торговли. Его мобилизовали в первые три дня после указа. 

Педагог уточняет, что Иван погиб 19 января. Ольга говорит, что он был из многодетной семьи, а отец погибшего — священнослужитель. 

— Об отправке Ивана в зону СВО мне рассказал его брат Родион. Как я знаю, после мобилизации их команда достаточно долго была в тылу, они проходили обучение. Потом в какой-то момент у них начались боевые дежурства. В тот день он находился на позициях с товарищем. Из окопа они вели наблюдение за противником с помощью тепловизоров. По позиции ударил танк. Иван умер от осколочного ранения в грудь. 26 января прошли похороны. 

Ольга Гаджирамазанова рассказала, что в школе, где учился Иван, сделали уголок памяти и в скором времени в школьном музее откроется экспозиция, посвященная погибшему ученику. 

— У нас в школе есть свой местный музей. Мы так его называем. В отдельном кабинете — выставка о героях СССР. Сейчас собираем документы, фотографии, чтобы добавить туда и материал об Иване Журавлеве, — поделилась учитель. 

Фото: «Маяк-Котово» / vk.com

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