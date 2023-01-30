Общество 30.01.2023 16:12
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30.01.2023 16:12
Жительнице Волгограда пришлось судиться с организацией, у которой она купила дорогой бизнес-курс, но не смогла его пройти по семейным обстоятельствам.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в итоге женщине удалось отсудить стоимость курса - 172 тысячи 632 рубля, а также судебные расходы, компенсацию и штраф. Общая сумма составила 281 тысяча 948 рублей.
Волгоградский областной суд, рассмотрев жалобу организации, оставил это решение без изменения.
Установлено, что волгоградка в июне 2021 года заключила с автономной некоммерческой организацией договор на оказание образовательной услуги «Скорость: практический курс по созданию и масштабированию прибыльного бизнеса». Месяцем позже она сообщила об отказе от договора в связи с невозможностью обучаться по семейным обстоятельствам. Фактически услуги ей не оказывались, обучение она не проходила и программой не пользовалась. Женщина направила в организацию претензию о возврате денежных средств, но ей было отказано.
В ходе рассмотрения этого дела суд встал на сторону волгоградки. Организация не смогла представить суду доказательства размера затрат, понесенных в ходе исполнения договора.
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